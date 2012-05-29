Всеукраинский конкурс украинской песни им. Мозгового

Всеукраинский телевизионный конкурс украинской современной песни имени Николая Мозгового проводит известный продюсер Алена Мозговая в Национальном дворце искусств «Украина» 2 июня 2012 года.

Начало – в 19.00.

Были проведены два кастинга, на которых отбирались лучшие участники – 12 певцов.

Участниками конкурса будут не только популярные исполнители из Украины, но и молодые талантливые певцы, чьи имена вскоре засияют на эстрадном Олимпе и станут славой и украшением эстрады.

В один день на главной сцене страны пройдут два тура конкурса с прямым голосованием компетентного жюри – руководителей шоу-структур, радио и телеканалов, известных продюсеров.

Жюри конкурса:

Эдуард Клим – Лавина-мюзик

Сергей Кузин – Русское радио

Владимир Орлов – ОТВ

Валентин Коваль - М-1

Рудольф Кирнос - Ру-мюзик

Владислав Багинский – Первый Национальный

Анатолий Евтухов – Радиохолдинг БРГ

Юрий Никитин – Мама-мюзик

Павел Шилько – Гала-радио.

Цель конкурса – открытие новых ярких звезд, самобытных молодых талантов, развивать почтительное отношение молодых исполнителей к украинской песне.

В рамках конкурса будет проведен концерт памяти Николая Мозгового «Любов останньою ніколи не буває», на который приглашены известнейшие певцы, композиторы, поэты, чьи имена известны далеко за пределами Украины, и победители Всеукраинского конкурса украинской песни.

Имя Н.Мозгового входит в плеяду выдающихся украинских художников и известно далеко за пределами нашей страны, ведь его песни звучат по миру и стали истинно народными.

У Н.Мозгового рождались очень мелодичные песни, в которых чувствовался неповторимый колорит. Каждая песня – маленький рассказ о жизни, в которой присутствовали грустные, лирические, веселые ноты, современные ритмы и фольклор. Его мелодии узнаешь с первых аккордов.

Лирические мелодии песен «Край», «Горянка», «Моя любов», «Новоселиця», «Материнська любов» и многие другие задевают струны сердца людей старшего поколения и молодежи.

Грани его таланта разносторонни. Это - основание Украинского художественного фонда имени В.Ивасюка, конкурс молодых исполнителей современной эстрадной песни в рамках Международного телевизионного фестиваля «Море друзів», педагогическая деятельность – с 1999 года Н.Мозговой – профессор, заведующий кафедрой теории и методики вокала института искусств при Национальном педагогическом университете им. М.Драгоманова.