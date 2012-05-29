Яценюк рассказал, как ему аплодировал «весь Донецк»

Народный депутат от НУНС, лидер партии "Фронт змин" Арсений Яценюк не принимал участия в рассмотрении языкового вопроса в Веховной Раде, потому что проводил митинг в Донецке.

Об этом заявил в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос, почему он не принимал участия в драке в Верховной Раде.

"Объединенная оппозиция приняла решение отправить меня в Донецк, для того чтобы заявить и получить поддержку людей", - заявил он.

"Мы провели в Донецке, представьте себе, митинг возле областной госадминистрации. Относительно и защиты языка, и защиты Украины", - рассказал политик.

"Весь Донецк аплодировал на фразе: Януковичу импичмент", - отметил Яценюк, при этом не уточнив сколько человек пришло на митинг.

Как известно, в парламенте произошла драка представителей фракции Партии регионов с депутатами от "БЮТ-Батькивщины" и НУНС, которые протестовали против языкового законопроекта, внесенного "регионалами".

Украинская правда