Азаров: если кто-то из европолитиков не приедет на Евро – это его личное дело

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он сказал в интервью Polskie Radio.

По словам Н.Азарова, во время недавнего визита в Брюссель он получил заверение, что никто из политиков стран Европейского Союза не поднимает вопрос политического бойкота Евро-2012 в Украине из-за дела экс-премьера Юлии Тимошенко.

«Если кто-то хочет выразить свою политическую позицию и не приедет – это его личное дело. Мы из этого действительно сделаем выводы и будем их учитывать в своей будущей политике», - сказал Н.Азаров.

«Мы – хозяева турнира. И как каждому хозяину нам было бы приятно, если бы приехали хорошие гости, с добрым сердцем, посмотрели футбол, пообщались», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе глава польского правительства Дональд Туск заявил, что ему удалось убедить лидеров Евросоюза отказаться от идеи бойкота матчей Евро-2012 в Украине из-за дела Ю.Тимошенко.