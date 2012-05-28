2-3 июня в г. Вышгород Киевской области состоится первый Всеукраинский фестиваль яхтинга «Яхтфест-2012».

В программе: выставка яхтенного оборудования на берегу, выставка яхт, катеров и лодок на воде, первый всеукраинский конкурс «Яхта года», шоу на воде (выступления на парусных катамаранах, шоу гидроциклистов и летающего ранца, регаты, презентация первого украинского катера с гибридным двигателем), показательные выступления спортсменов Национальной федерации судомоделистов перед «Кубком Европы», учебно-развлекательная программа «Калейдоскоп детских развлечений», выставка художников-маринистов и прикладного искусства, конкурс красоты «Мисс Яхтфест-2012», музыкальный фестиваль «Славянский рок», а также журналистская регата, в которой примут участие представители ведущих отечественных СМИ.

Для участия представителей СМИ в журналистской регате необходима предварительная регистрация.

Место проведения: Киевская область, город Вышгород, набережная аванпорта Киевской ГЭС.

2 июня в 10.30 состоится брифинг для представителей СМИ (Пресс-зона – палатка оргкомитета фестиваля).

Участники брифинга:

Дмитрий Выдрин - директор Европейского института интеграции и развития;

Красимир Минчев - Посол Республики Болгария в Украине;

Ало Стрейман - управляющий партнер Marine Industry Group;

Мартин Нанн - исполнительный директор Whites International Public Relations;

Денис Силантьев - чемпион мира, чемпион Европы, четырехкратный обладатель Кубка мира по плаванию;

Виктор Решетняк - Вышгородский городской председатель;

Артем Соковнин - председатель правления ОО «Фонд «Открытое море», директор яхт-клуба «Орияна»;

Сергей Полищук - главный редактор украинского маринистичного журнала «Шкипер»;

Андрей Гирнык - профессор, заведующий кафедры Киево-Могилянской академии, призер чемпионата Украины в классе яхт «Летучий голландец»).

Проход журналистов на территорию фестиваля - по карточкам аккредитации.

Для представителей СМИ будет организован пресс-тур. Отъезд от станции метро "Героев Днепра" в 9.00. Транспорт в Киев с территории фестиваля – в 15.00.

Контактное лицо для СМИ:

Ксения

тел.: (097) 284 67 55

е-mail: yacht_fest@i.ua.