Первый Всеукраинский фестиваль яхтинга «Яхтфест-2012»
2-3 июня в г. Вышгород Киевской области состоится первый Всеукраинский фестиваль яхтинга «Яхтфест-2012».
В программе: выставка яхтенного оборудования на берегу, выставка яхт, катеров и лодок на воде, первый всеукраинский конкурс «Яхта года», шоу на воде (выступления на парусных катамаранах, шоу гидроциклистов и летающего ранца, регаты, презентация первого украинского катера с гибридным двигателем), показательные выступления спортсменов Национальной федерации судомоделистов перед «Кубком Европы», учебно-развлекательная программа «Калейдоскоп детских развлечений», выставка художников-маринистов и прикладного искусства, конкурс красоты «Мисс Яхтфест-2012», музыкальный фестиваль «Славянский рок», а также журналистская регата, в которой примут участие представители ведущих отечественных СМИ.
Для участия представителей СМИ в журналистской регате необходима предварительная регистрация.
Место проведения: Киевская область, город Вышгород, набережная аванпорта Киевской ГЭС.
2 июня в 10.30 состоится брифинг для представителей СМИ (Пресс-зона – палатка оргкомитета фестиваля).
Участники брифинга:
Дмитрий Выдрин - директор Европейского института интеграции и развития;
Красимир Минчев - Посол Республики Болгария в Украине;
Ало Стрейман - управляющий партнер Marine Industry Group;
Мартин Нанн - исполнительный директор Whites International Public Relations;
Денис Силантьев - чемпион мира, чемпион Европы, четырехкратный обладатель Кубка мира по плаванию;
Виктор Решетняк - Вышгородский городской председатель;
Артем Соковнин - председатель правления ОО «Фонд «Открытое море», директор яхт-клуба «Орияна»;
Сергей Полищук - главный редактор украинского маринистичного журнала «Шкипер»;
Андрей Гирнык - профессор, заведующий кафедры Киево-Могилянской академии, призер чемпионата Украины в классе яхт «Летучий голландец»).
Проход журналистов на территорию фестиваля - по карточкам аккредитации.
Для представителей СМИ будет организован пресс-тур. Отъезд от станции метро "Героев Днепра" в 9.00. Транспорт в Киев с территории фестиваля – в 15.00.
Контактное лицо для СМИ:
Ксения
тел.: (097) 284 67 55
е-mail: yacht_fest@i.ua.