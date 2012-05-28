Коммунист заявляет о поджоге своего автомобиля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сообщил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

По словам С.Храпова, его автомобиль загорелся 27 мая в 2 часа ночи в Новомосковске. Депутат-коммунист считает, что возгорание автомобиля является спланированным поджогом.

«Доверенность на управление автомобилем была оформлена на Аркадия Шипко, первого секретаря Новомосковского горкома КПУ и депутата городского совета. В момент возгорания рядом с автомобилем находились и другие машины, баки которых наполнены бензином. Если бы бригады МЧС не прибыли вовремя, масштаб пожара мог бы быть значительно больше. Я уверен, что мою машину подожгли», - сказал С.Храпов.

Он также заявил о своих подозрениях, кто мог совершить такое злодеяние.

«Одно из ритуальных агентств Новомосковска предоставляет услуги по завышенной цене. Мы с Шипко пообещали со всем разобраться. Как только мы взялись за это дело, тут же посыпались угрозы. Кроме того, три года назад к ответственности был привлечен человек, который является ответственным за образование несанкционированной свалки. Он тоже недоволен деятельностью Коммунистической партии», - сказал С.Храпов.

Как сообщил УНИАН начальника Отдела связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области Алексей Щербатов, заявление С.Храпова о возгорании его автомобиля зарегистрировано в Новомосковском городском управлении милиции.

«Сейчас проводится экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Заявление народного депутата находится на контроле руководства ГУ МВД в области», - отметил А.Щербатов.