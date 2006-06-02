Ющенко приветствует согласование коалиционного соглашения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует завершение основной работы по согласованию текста коалиционного соглашения в парламенте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, глава государства оптимистично воспринимает тот факт, что при формировании соглашения учтены принципы внешней и внутренней политики, которые он очертил в Послании Верховной Раде.

Среди пунктов будущего документа, которые беспокоят главу государства – окончательно не согласована позиция относительно земельного вопроса. Без его решения, убежден В.ЮЩЕНКО, Украина будет терять много экономических возможностей.

Также в нынешней редакции коалиционного соглашения речь идет об активной политике сближения Украины с НАТО, но не об интеграции в этот альянс. По убеждению Президента, такая позиция является слишком размытой.

Глава государства также выражает убеждение, что в соглашении следует четко выписать структуру правительства и принципы работы правительственных комитетов, поскольку дискуссия вокруг этих вопросов на сегодня очень актуальна.

В.ЮЩЕНКО ожидает от участников коалиционных переговоров ответственной позиции. Он выражает надежду, что они сдержат слово, данное избирателям и Президенту, и до 7 июня согласуют все вопросы.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании фракции “Наша Украина” ее лидер Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что формально содержательная часть коалиционного соглашения, которое касается программы деятельности и регламента, уже согласована. По его словам, составлены также протоколы разногласий по нескольким позициям и сейчас начинается работа над разделом распределения сфер ответственности.