Бригинец: музей открыли исподтишка

Об этом УНИАН сообщил глава комиссии Киеврады по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец.

«Новое скандальное помещение Музея истории Киева на Богдана Хмельницкого, 7 против которого активно выступают киевляне, открыли на два часа раньше, чем было запланировано, давая возможность чиновникам спрятаться от возмущенных киевлян», - отметил депутат Киеврады.

По его словам, он появился возле музея незадолго до 15.00 согласно времени, указанному в приглашении, но как выяснилось, торжественное открытие состоялось еще в 13.00. О соответствующих изменениях в графике проведения мероприятия депутату и журналистам, которые «сдержанно» относятся к нынешней власти, не сообщили.

«Такое уже случалось, когда А.Попов приходил на несколько часов раньше на мероприятие, где его могли ожидать возмущенные киевляне, во избежание столкновения с ними и лучше выглядеть перед СМИ. Вспомните Пейзажную аллею...То же произошло и сегодня», - заявил А. Бригинец.

Он также сообщил, что в соответствии с планом мероприятия должен был произносить речь как глава комиссии Киеврады по вопросам культуры и туризма.

«Но, похоже, в последний момент КГГА решила все сделать тихо, по-семейному... Без лишних, то есть без киевлян, которые знали, что открытие в 15.00, и пришли с плакатами, когда руководители КГГА уехали восвояси», - прокомментировал А.Бригинец.