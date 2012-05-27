Кличко не пускают к Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Кличко сказал в эфире Интера на ток-шоу «Большая политика с Евгением Киселевым», отвечая на вопрос, были ли у него попытки встретится с лидером «Батьківщини» после того, как она попала в тюрьму, чтоб например поддержать ее или посоветоваться.

«У меня были контакты с Юлией Владимировной через письма. Я писал ей письмо, получал на него ответ. Мы обменивались информацией о состоянии дел в Украине, о политической ситуации, корректировали наши действия – политических сил, я имею в виду. Я обращался к генеральному прокурору, с просьбой, официальным заявлением предоставить возможность встречи с Юлией Владимировной. Мне было отказано», - рассказал В.Кличко.