Яценюк: Литвин опоздал с роспуском парламента на два года

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин опоздал с роспуском парламента на два года.

Об этом заявил лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк во время пресс-конференции в Запорожье в субботу, комментируя заявление В.Литвина о необходимости самороспуска парламента, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

А.Яценюк считает, что Верховная Рада была фактически распущена, когда Виктор Янукович стал президентом Украины, а В.Литвин «стал рядовым сотрудником администрации президента».

По мнению лидера«Фронта перемен», после избрания В.Януковича главой государства парламента как представительского органа, который выражает волю и интересы украинцев, не существует.

«Литвин опоздал на два года», - отметил А.Яценюк.

«Если Литвин так хочет роспуска Рады, пусть начнет с себя - напишет заявление и сдаст депутатский мандат», - подчеркнул А.Яценюк.

Он акцентировал на том, что выборы в Верховную Раду состоятся в 2012 году.

«Основная задача парламентской кампании 2012 года - избрать Верховную Раду, которая представляет народ Украины, а не интересы акционеров Партии регионов», - отметил А.Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 25 мая В.Литвин предложил парламенту принять решение о самороспуске, однако лидеры фракций ВР такое предложение не поддержали.