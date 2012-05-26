Азаров посоветовал россиянам беречь стабильность «как зеницу ока»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на 13 съезде российской партии «Единая Россия» в Москве.

«Я вам скажу откровенно, как друзьям, поверьте у меня очень большой опыт политической деятельности – работал в трех правительствах, дважды был в оппозиции. Самое важное для страны – стабильность. Стабильность и движение по пути реформ, преобразований и модернизаций», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что эффективно проводить реформы можно только в стабильно политически государстве, поскольку сами реформы дестабилизируют ситуацию.

По его словам, проводить необходимые преобразования, в которых нуждается Украина и Россия, можно только в условиях политической стабильности.

«Ценить ее (стабильность) надо как зеницу ока и не давать ее раскачивать. Наша страна в полной мере ощутила на себе все последствия вот этой политической нестабильности», - сказал Н.Азаров.

Он сообщил, что были периоды, когда Украина ежегодно прибавляла 15% ВВП, однако из-за нестабильной политической ситуации в годы кризиса экономика обвалилась на 15%, и сейчас с трудом выходит из этой ситуации.

«Та программа, которую представил Дмитрий Медведев вам на рассмотрение, превращение вашей партии в мощную демократическую партию, которая пойдет по пути реформирования страны – это программа глубоких преобразований России», - сказал Н.Азаров, обращаясь к делегатам съезда.

«Поверьте, что наша Партия регионов, да и вся Украина, заинтересованы в развитии и превращении России в мощную благополучную демократическую страну», - подчеркнул украинский премьер.

Кроме этого, он поздравил Д.Медведева с избранием не пост председателя «Единой России», а делегатов съезда с победой партии на выборах в Госдуму, а также с победой уже бывшего председателя Владимира Путина на президентских выборах.

В свою очередь, Д.Медведев подчеркнул, что Партия регионов является ближайшим партнером «Единой России».

Кроме этого, он отметил, что слова Н.Азарова очень важны для России, так как Украина на себе ощутила то, что происходит с страной, когда она «теряет ориентиры».

После выступления Н.Азарова, Д.Медведев закрыл съезд «Единой России».