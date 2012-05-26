Янукович ощущает гордость, говоря: «Я - киевлянин»

Соответствующий текст поздравления размещен на официальном сайте главы государства.

"Неповторимая архитектура, уникальные памятники истории, самобытный колорит и тысячелетние традиции являются общенациональным и мировым достоянием, которое вызывает восхищение у миллионов людей", - говорится в поздравлении.

Как отметил В.Янукович, сегодня Киев - это мегаполис, который динамично развивается, имеет мощный научно-технический потенциал, привлекательные инвестиционные возможности и высокие стандарты жизни. "И каждый из нас ощущает гордость, говоря: «Я - киевлянин», - подчеркнул Президент.