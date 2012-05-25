Ефремов: мы еще долго будем рассчитываться за Тимошенко

Об этом он заявил в пятницу в эфире ШустерLive.

«Гонцы сегодня ездят по всей Европе и уговаривают представителей МВФ не давать Украине ни копейки», - сказал он. По словам А.Ефремова, оппозиция обосновывает свои требования тем, что в случае выделения очередного кредита власть стабилизирует экономическую ситуацию. «…Потому что если вы дадите деньги этой власти, значит они справятся с ситуацией и они опять победят на выборах», - сказал он.

При этом А. Ефремов подчеркнул, что правительство Юлии Тимошенко в 2009 году взяло кредит на суму 14,5 млрд. дол. «За этот кредит мы будем рассчитываться еще долго», - сказал он.