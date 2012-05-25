«Я передал Юлии Тимошенко резолюцию, объяснил ее текст. Она поблагодарила все политические группы в Европейском парламенте за стойкую позицию и за то, что мы единогласно продолжаем усиливать давление на власти Украины», - цитирует Ги Верхофстадта сайт Ю.Тимошенко.

По его словам, во время почти полуторачасовой встречи с Ю.Тимошенко обсуждались общеполитическая ситуация в Украине, будущее рассмотрение ее дела в Европейском суде по правам человека и последующая судьба Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

«Юлия Тимошенко обеспокоена ситуацией в Украине. Она считает, что ее дело – это не личное дело. Это пример того, что может произойти с любым гражданином Украины. Она говорила больше не о себе, а об общей ситуации, в том числе о свободных выборах, которые должны состояться в октябре», - прибавил депутат Европарламента.

Ги Верхофстадт отметил, что разговор с Ю.Тимошенко был откровенным.

«Я хотел бы отметить: она очень смелая», - подчеркнул лидер группы Альянса либералов и демократов в Европейском парламенте.

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Как сообщал УНИАН, накануне, 24 мая, Европарламент принял резолюцию относительно ситуации в Украине и призвал властей к «безоговорочному немедленному освобождению всех узников, осужденных по политическим мотивам, в том числе лидеров оппозиции» к началу избирательной кампании по выборам до Верховной Рады Украины.