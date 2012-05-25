Евросуд обязал Украину прекратить пытать задержанных

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста со ссылкой на министра юстиции Александра Лавриновича, об этом говорится в решении Европейского суда по правам человека от 15 мая 2012 года по делу «Каверзин против Украины», которое получило Министерство юстиции Украины.

По этому делу Европейский суд констатировал нарушение статьи 3 («Запрещение пыток») Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод в связи с истязанием заявителя работниками милиции, неэффективным расследованием его соответствующих жалоб, непредоставления ему адекватной медицинской помощи и применения к нему наручников в Днепропетровской исправительной колонии № 89.

При этом, Европейский суд отметил, что он неоднократно признавал наличие нарушений статьи 3 Конвенции по делам в отношении Украины в связи с жестоким обращением с лицами, содержащимися под стражей, со стороны работников милиции и отсутствием эффективного расследования соответствующих жалоб, что свидетельствует о существовании на национальном уровне системной проблемы.

Поэтому, констатировав нарушение Конвенции по делу заявителя и присудив ему соответствующее возмещение, Европейский суд обязал государство срочно реформировать правовую систему, чтобы обеспечить искоренение практики пыток лиц, содержащихся под стражей, и обеспечить проведение эффективного расследования в соответствии со статьей 3 Конвенции по каждому конкретному делу, в котором заявляется небезосновательная жалоба о жестоком поведении, и эффективном исправлении на национальном уровне любых недостатков такого расследования».