Верховная Рада опустела

Как передает корреспондент УНИАН, около 10 народных депутатов из фракций оппозиции, которые еще оставались в зале, сняли плакат «Займіться ділом, а не язиком» и покинули сессионный зал.

Сейчас в сессионном зале нет депутатов ни из оппозиции, ни из парламентского большинства.

Как сообщал УНИАН, сегодняшнее заседание парламента не состоялось, потому что члены фракции «БЮТ-Батькивщина» и часть депутатов от НУ-НС утром заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.

На брифинге лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Кожемякин заявил, что фракция сегодня до конца дня будет блокировать работу Верховной Рады.

Он отметил, что оппозиция готова была согласиться на компромисс, который предложил председатель ВР Владимир Литвин относительно моратория на рассмотрение языкового вопроса до проведения политических консультаций.

При этом он выразил сожаление, что «Партия регионов и КПУ отказались давать гарантии, что этот вопрос отсрочат».

А.Кожемякин подчеркнул, что в такой ситуации оппозиция решила продолжить блокирование работы парламента до конца дня. По его словам, если необходимо будет, то на следующей пленарной неделе оппозиция будет блокировать работу ВР.

«В любом случае, если этот вопрос снова возникнет в Верховной Раде, то оппозиция сделает все для того, чтобы он не рассматривался», - заверил он.

Следующая пленарная неделя ВР должна начаться 5 июня.