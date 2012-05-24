В Колесниченко еще и бросили кроссовок

В депутата от Партии регионов Вадима Колесниченко попали кроссовком.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Во время того, как депутат выходил из стен Верховной Рады активист с противоположной стороны улицы Грушевского, где проходит митинг против "языкового" законопроекта, бросил в депутата кроссовок. Он попал", - отмечает корреспондент.

Как известно, Колесниченко является автором скандального законопроекта "Об основах государственной языковой политики", который фактически вводит второй государственный язык в ряде регионов.

Во время сессионного рассмотрения законопроекта депутат также получил по лицу.