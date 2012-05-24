В Колесниченко еще и бросили кроссовок
20:26, 24 мая 2012Политика
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Когда регионал выходил из здания ВР в него спротивоположной стороны улицы Грушевского бросили кроссовок.
Колесниченко досталось и в ВР, и вне ее
В депутата от Партии регионов Вадима Колесниченко попали кроссовком.
Об этом сообщает "Украинская правда".
"Во время того, как депутат выходил из стен Верховной Рады активист с противоположной стороны улицы Грушевского, где проходит митинг против "языкового" законопроекта, бросил в депутата кроссовок. Он попал", - отмечает корреспондент.
Как известно, Колесниченко является автором скандального законопроекта "Об основах государственной языковой политики", который фактически вводит второй государственный язык в ряде регионов.
Во время сессионного рассмотрения законопроекта депутат также получил по лицу.
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