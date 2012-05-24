В палате Тимошенко проводили демеркуризацию

Из-за неумышленно разбитого термометра в больничной палате экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко пришлось проводить демеркуризацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

23 мая в 20.20 во время вечернего медицинского обхода и осмотра в палате ЦКБ "Укрзалізниці" Ю.Тимошенко непреднамеренно выпустила из рук медицинский термометр, который упал на пол и разбился. В это время в палате, кроме Ю.Тимошенко, находились врач и еще одна пациентка больницы.

«В связи с этим руководством медзаведения были срочно переведены женщины из палаты в другое помещение и приняты срочные меры по демеркуризации», - говорится в сообщении.

"На месте происшествия уже побывали представители местной СЭС для выполнения необходимых исследований, определения эффективности демеркуризационных мероприятий и определения возможности безопасного дальнейшего использования указанного помещения.

«Руководство медзаведения сообщило, что по результатам работы СЭС этот случай в палате ЦКБ не повлиял на состояние здоровья пациентов и сама палата является совершенно безопасной для пребывания», - сказал помощник председателя ГПтСУ Игорь Андрушко.

Ю.Тимошенко и ее соседка вернулись в свою палату.