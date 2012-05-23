Регионал надеется, что скандал у Бубки закончится пшиком

Народный депутат от Партии регионов, вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Корж считает, что ситуация вокруг генерального секретаря НОК Украины Владимира Геращенко может иметь провокационный характер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Это очень неприятная ситуация», - сказал В.Корж, добавив в то же время, что он не «теряет надежду, что это недоразумение».

«Но если эта информация подтвердится, он (В.Геращенко – УНИАН), безусловно, не будет больше работать, и мы будем вынуждены извиняться», - подчеркнул В.Корж.

Вместе с тем он отметил: «Я все-таки надеюсь, что это даже провокационная ситуация».

По его словам, на этот счет есть много вопросов и сомнений, потому что «ни одно должностное лицо в Олимпийском комитете не имеет в распоряжении этих билетов». «Я не понимаю, как он мог предлагать, ведь билеты распределяются между специалистами, есть квоты соответствующие», - подчеркнул В.Корж. «Я думаю, что он не имел теоретически возможности для продажи каких-то билетов, поэтому у меня есть большие сомнения», - добавил он.

По мнению В.Коржа, «эта история может пшиком закончиться».

Также В.Корж не видит потребности в том, чтобы парламент Украины вмешивался в данную ситуацию, поскольку НОК Украины – это общественная организация и она способна разобраться в ситуации.

Как сообщалось, генеральный секретарь НОК Украины В.Геращенко подозревается в попытке продажи билетов на летние Олимпийские игры в Лондоне на "черном" рынке.

Вероятнее всего, генсек НОК, занимавший эту должность с 1997 года, был намерен сбыть на "черном" рынке около 100 билетов стоимостью несколько тысяч долларов. Это выяснилось после того, как один из репортеров британской вещательной корпорации Би-Би-Си выступил в роли покупателя, пообщавшись по телефону с В.Геращенко о возможной продаже билетов на Олимпиаду. Генсек комитета встретился в Лондоне с подставным покупателем и сообщил ему, что будет готов продать почти сотню билетов, которые остались после их распространения среди болельщиков, тренеров и чиновников.

После того, как о скандальной ситуации стало известно, В.Геращенко был сразу же отстранен от должности, сообщил президент НОК Сергей Бубка.

В Великобритании продажа билетов на Олимпийские игры на "черном" рынке является уголовным преступлением, за которое предусмотрен штраф в размере около 30 тыс долл. Кроме того, такие спекуляции запрещены и правилами Международного олимпийского комитета (МОК). Сам В.Геращенко утверждает, что ничего противоправного не совершал.