Лондонские репортеры поймали генсека НОК Украины на продаже билетов

Такое решение было принято после того, как расследование Би-би-си показало, что он предлагал продать билеты на летнюю Олимпиаду в Лондоне. Всего - на сумму в несколько тысяч фунтов.

Как сообщил находящийся в Квебеке президент украинского НОК и член МОК Сергей Бубка, он позвонил Геращенко в Киев и уведомил его о том, что тот отстранен от должности на время проверки информации, содержащейся в репортаже редакции лондонских новостей Би-би-си.

Бубка добавил, что срочно вылетает в Киев, где займется созданием независимой комиссии для проверки деятельности Геращенко, который является генсеком Национального олимпийского комитета Украины с 1997 года (с переизбранием в 1998, 2002 и 2006 годах).

Би-би-си проводила собственное расследование. Получив сведения о том, что представители НОК Украины могут продать билеты, репортеры выдали себя за перекупщиков и связались с В.Геращенко, который, как они уверяют, сказал, что сможет продать до 100 билетов за наличные.

Следует отметить, что действующий в Великобритании закон о лондонских Олимпийских и Паралимпийских играх причисляет продажу билетов Олимпиады-2012 на черном рынке к уголовным преступлениям с наказанием в виде штрафа до 20 тыс. фунтов.

Сам В.Геращенко в ответ на вопрос Би-би-си, почему он был готов нарушить олимпийские правила и британские законы, заявил, что "никогда не планировал продавать билеты в Великобритании", а лишь "вел дипломатичный разговор, чтобы удовлетворить навязчивый интерес торговца билетами".

Сергей Бубка уведомил о начале проверки Международный олимпийский комитет, а также заверил главу оргкомитета Олимпиады-2012 в Лондоне Себастьяна Коэ в том, что Украина будет сотрудничать с любым расследованием, которое могут начать правоохранительные органы Британии.

В свою очередь, лорд Коэ заявил, что оргкомитет Лондона-2012 намерен попросить Би-би-си предоставить данные, относящиеся к этому делу: "Я отношусь к подобным вещам крайне серьезно, - сказал он. - Меня радует та скорость, с которой отреагировал на это дело Сергей. Для нас жизненно важно оградить процесс распределения билетов от возможных злоупотреблений".

Лондонская полиция также обратилась к Би-би-си с просьбой предоставить все материалы, на которых базировался разоблачительный репортаж.