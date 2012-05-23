Немыря думает, что дружба с регионалами вылезет боком социалистам ЕП

Такое мнение высказал корреспонденту УНИАН первый заместитель председателя партии “Батькивщина” Григорий Немыря.

“Отдельно хотел бы отметить очень важный принципиальный вопрос о растущих репутационных рисках для группы социалистов относительно их меморандума о сотрудничестве с Партией регионов”, - сказал он.

Г.Немыря отметил, что во время встречи с президентом группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов Европарламента Ханнесом Свободой, которая состоялась во вторник, 22 мая, они обсуждали этот вопрос.

“Он (Х.Свобода – УНИАН) подтвердил свою позицию, что будет выступать против продолжения такого сотрудничества”, - сказал Г.Немыря.

Первый заместитель председателя партии “Батькивщина” также обратил внимание на то, что во время дебатов несколько депутатов обращались к представителям “социалистов” с требованием разъяснить, почему “они идут на такие недопустимые компромиссы, и как они хотят изменить эту ситуацию”.

Как сообщал УНИАН, в ходе дебатов вице-президент группы социалистов Либор Ручек отметил, что меморандум с Партией регионов направлен на помощь в развитии как самой Партии регионов, так и страны в целом. В свою очередь другой представитель группы социалистов, сопредседатель Парламентской ассамблеи ЕвроНЕСТ (ЕС – страны “Восточного партнерства») Кристиан Вигенин не исключил возможности расторжения меморандума с Партией регионов, если ситуация в стране не изменится.