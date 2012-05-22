«Европартнеры» ПР передали Тимошенко слова поддержки и солидарности

Об этом сообщается на официальном сайте Юлии Тимошенко.Е.Тимошенко и Г.Немыря ознакомили Г.Свободу с последними событиями вокруг Ю.Тимошенко и других политзаключенных Украины. Речь шла также о состоянии здоровья украинского экс-премьера.

В свою очередь Г. Свобода повторил свои недавние критические высказывания относительно возможности расторжения меморандума о сотрудничестве европейских социал-демократов с Партией регионов и отметил, что европейские социал-демократы отстаивают принципиальную позицию о необходимости соблюдения прав человека и демократических ценностей. "Мы всегда стоим на стороне тех, кто защищает эти ценности", - подчеркнул он.

В конце встречи руководитель группы социал-демократов Европарламента попросил Евгению передать Ю.Тимошенко слова поддержки и солидарности.