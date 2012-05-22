Симоненко заявляет о «приватизационной афере»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Верховной Рады Украины заявил лидер фракции КПУ Петр Симоненко.

По его словам, власть сегодня старается на плечи граждан переложить все существующие проблемы на железной дороге.

«Все это прямо связано с очередной приватизационной аферой», - сказал П.Симоненко.

Он пояснил, что речь идет о подготовке приватизации «Укрзализныци».

«Приватизация обязательно приведет к сокращению количества поездов, росту цен на билеты», - сказал народный депутат.

П.Симоненко подчеркнул, что для предотвращения этого фракция КПУ предлагает принять закон о национализации стратегических объектов.