Литвин - нардепам: Что, работать не хочется?!

Верховная Рада Украины продлила свое сегодняшнее пленарное заседание до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 240 народных депутатов из 421 зарегистрированного в сессионном зале.

Решение было принято только со второй попытки.

При первом голосовании за продление заседания проголосовало только 224 народных депутата. После этого нерезультативного голосования в зале раздался смех.

В ответ председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сказал: «Чего вы радуетесь? Что, работать не хочется?». По его словам, он воспринимает такое оживление и смех в зале, «как сумасшедшее желание работать».

Также В.Литвин отметил, что в повестке дня сегодня столько запланировано вопросов для рассмотрения, что парламент будет работать «как минимум до 21 часа».