Власенко и Кожемякину разрешили посетить Тимошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, общение указанных лиц проходит в помещении для свиданий в специально предусмотренное распорядком дня свободное от медицинских процедур время.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харьков прибыла врач берлинской клиники «Шарите» Анетт Райсгауэр для участия в реабилитационном процессе Ю.Тимошенко.

А.Райсгауэр заменила в Харькове немецкого врача-невропатолога Лутца Хармса, лечившего экс-премьера Украины до конца прошлой недели.

Ю.Тимошенко находится в больнице «Укрзалізниці» с 9 мая.