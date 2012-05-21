Власенко и Кожемякину разрешили посетить Тимошенко
15:51, 21 мая 2012Политика
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Руководство Качановской исправительной колонии (№54) предоставило разрешение народным депутатам Сергею Власенко и Андрею Кожемякину на свидание со своей подзащитной экс-премьер-министром Юлией Тимошенко.
У Тимошенко завтра будут гости
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, общение указанных лиц проходит в помещении для свиданий в специально предусмотренное распорядком дня свободное от медицинских процедур время.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Харьков прибыла врач берлинской клиники «Шарите» Анетт Райсгауэр для участия в реабилитационном процессе Ю.Тимошенко.
А.Райсгауэр заменила в Харькове немецкого врача-невропатолога Лутца Хармса, лечившего экс-премьера Украины до конца прошлой недели.
Ю.Тимошенко находится в больнице «Укрзалізниці» с 9 мая.
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