Литвин: Хорошо выступать за народ, когда на хлеб икра намазана с двух сторон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета парламента, реагируя на заявления представителей оппозиции по поводу того, что они выступают за отмену неприкосновенности не только народных депутатов, но и Президента Украины и судей.

«Вы не горячитесь все с этой неприкосновенностью, потому что, я убежден, что в душе каждый из вас, здесь присутствующих, давайте прекратим эти игры, категорически против этого», - заявил В.Литвин.

Спикер напомнил, что если будет отменена депутатская неприкосновенность, то не нужно будет согласие ВР на привлечение депутата к уголовной ответственности.

В.Литвин отметил, что ни оппозиция, ни парламентское большинство не хочет принятия таких изменений в Конституцию.

«Не нужно дурить людей», - призвал председатель ВР.

«Перед выборами вы очень сильно хотите всем понравиться», - подчеркнул В.Литвин.

По его словам, все понимают, что на текущей сессий принять данное решение невозможно, а на последней сессии (речь идет о сессии, которая начинается в сентябре – УНИАН) нельзя вносить изменение в Конституцию Украины.

«И давайте заниматься работой, а не тем, чем вы хотите заниматься. А то вы все за народ, а в действительности каждый понимает, что это процесс, и ничего не будем принимать», - отметил он.

При этом В.Литвин добавил, что ему «все в душе аплодируют за то, что я сказал».

Он отметил, что хорошо выступать за народ, когда на хлеб «икра намазана с двух сторон».