Литвин предлагает оппозиции «заглянуть в святцы»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Согласительного совета заявил заместитель лидера фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей Сас.

Он объяснил такие действия оппозиции тем, что В.Лутковская приносила присягу Омбудсмана с нарушением.

«Мы не признаем принесения присяги Омбудсмана и потому, в соответствии с регламентом, начинаем сбор подписей, чтобы освободить ее от должности из-за нарушения присяги», - сказал С.Сас.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Владимир Литвин посоветовал представителям оппозиции «заглянуть в святцы». В частности, по словам спикера, чтобы составлять факт нарушения при принесении присяги, нужно создать временную специальную комиссию, которая должна предоставить свое заключение. Если факт нарушения подтвердится, то председатель ВР или одна четвертая часть депутатского корпуса выступают с инициативой об отставке.

«Поэтому не подписи нужно собирать, а предлагать образовать временную специальную комиссию», - сказал В.Литвин, отметив, что такое решение должны поддержать 226 депутатов.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля В.Лутковская была избрана Уполномоченным ВР по правам человека. На голосование вносилась одна кандидатура. За избрание В.Лутковской проголосовали 252 народных депутата.

25 апреля заместитель председателя ВР, один из лидеров партии «Батькивщина» Николай Томенко заявил, что оппозиционные фракции не допустят приведения В.Лутковской к присяге и будут требовать создания временной следственной комиссии Верховной Рады относительно легитимности ее избрания.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины В.Литвин заявил, что никаких нарушений во время назначения В.Лутковской на должность Омбудсмана не было.

27 апреля на внеочередном заседании парламента В.Лутковская принесла присягу Омбудсмана.

Оппозиция заявила, что заседание было нелегитимным. В тот же день фракции «БЮТ-Батькивщны» и «Наша Украина – Народная Самооборона» призвали всех людей доброй воли не признавать В.Лутковскую Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека.