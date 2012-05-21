В Харькове сторонники Тимошенко уже митингуют под судом

В Харькове около 100 сторонников экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко проводят митинг перед Апелляционным судом Харьковской области, в помещении которого сегодня в 10.00 Киевский районный суд Харькова продолжит слушание дела о нарушениях в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие активисты местных организаций политических партий «Фронт Змин» и ВО «Батькивщина».

Митингующие, которые собрались на площади Руднева перед Апелляционным судом Харьковской области, держат флаги ВО «Батькивщина», «Фронт Змин», плакаты с изображением Ю.Тимошенко, а также транспаранты с надписями: «Судебный беспредел под паханом гаранта», «Спасибо глупым украинцам за шапкокрада и убийцу», «Ты когда напьешься крови, межигорский бандюкович».

Люди скандируют: «Юля – мы с тобой!», «Юле – волю!». Участники акции требуют прекратить уголовное преследование Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, государственные обвинители по делу Ю.Тимошенко 19 апреля во время предварительного рассмотрения дела заявили, что экс-премьер обвиняется по трем пунктам: организация хищения бюджетных средств и покушение на хищение средств из госбюджета на сумму 25 млн. грн; уклонение корпорации ЕЭСУ от уплаты налогов на общую сумму 4 млн. грн; использование платежной карточки иностранной компании, из счета которой Ю.Тимошенко использовала почти 1 млн долларов на расчеты в дорогих гостиницах и ресторанах, не оплатив налогов из этой суммы.

28 апреля Киевский райсуд Харькова принял решение о перенесении на 21 мая рассмотрения по сути дела в отношении Ю.Тимошенко о деятельности корпорации ЕЭСУ. Сторона государственного обвинения требует от суда обеспечить личное присутствие Ю.Тимошенко на судебном процессе.

18 мая ГПУ заявила, что государственные обвинители по делу о деятельности корпорации «Единые энергосистемы Украины» 21 мая обратятся в суд с просьбой перенести заседание в связи с тем, что подсудимая Ю.Тимошенко находится в харьковской больнице, где проходит реабилитационный курс процедур.