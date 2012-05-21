У Украины будут интересы в Афганистане и после 2014 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал посол Украины при НАТО Игорь Долгов в интервью украинским журналистам в ходе саммита НАТО в Чикаго.

Он напомнил о решении НАТО завершить операцию в Афганистане в 2014 году.

И.Долгов отметил, до этого времени правительство страны должно создать собственные силы безопасности и полиции. Потом встанет вопрос обеспечения этих сил, их финансирования.

"Стоимость этого проекта оценивается в 4,1 миллиарда долларов ежегодно, на протяжении десяти лет", - напомнил посол.

По словам И.Долгова, Украина могла бы внести свой вклад: украинцы могут обучать афганских специалистов сил безопасности и полиции.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в составе Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF) принимают участие 22 украинского военнослужащего, среди которых есть специалисты по разминированию, военные медики, советники армейской авиации и штабные офицеры.

Украина планирует увеличить свой персонал в Афганистане на одного военнослужащего.