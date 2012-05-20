Янукович: Никакой изоляции у нас нет

Об этом он заявил в эфире программы «Вечера с Виталием Коротичем» на Первом национальном.

«Когда мне говорят, а что это мы так много ездим по миру? В прошлом году критиковали, что много, в этом году говорят, что мало, что там у нас изоляция какая-то. Никакой изоляции нет», – заявил В.Янукович.

По его словам, «мы ездим ровно столько, сколько нужно. Мы едем туда, где мы уже подготовили встречи, где мы уже подготовили решение, где мы уже провели огромную работу для того, чтобы договориться с нашими партнерами, как строить отношения, как торговать…».