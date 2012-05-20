Януковича ждут в «Молодой гвардии»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Владимир Пристюк вчера в ходе теле-пресс-конференции.

По словам губернатора, в Киеве уже предварительно согласовали программу пребывания Президента в Луганской области 4 сентября. Областные власти хотят показать В.Януковичу ряд объектов в регионе.

Так, к осени планируется открыть перинатальный центр, отделение реанимации в областном онкодиспансере, также осенью будут открыты две линии по изготовлению хлебобулочных и кондитерских изделий предприятия «Луганскмлын», сказал В.Пристюк. Также, осенью планируется открыть первую очередь Храма в честь Иконы Божьей Матери «Умиление», который находится на территории Луганской областной детской больницы.

Кроме того, 4-6 сентября в Луганске будет проходить экономический форум, главная тема которого - строительство в регионе «Агрогорода», сказал губернатор.