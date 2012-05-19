Тигипко говорит, что будущее за большими партиями

Об этом он сказал в эфире на телеканале "Интер", сообщили УНИАН в пресс-службе С.Тигипко.

«Время маленьких партий, которые сегодня появляются, а завтра исчезают, прошло. Большие дела делают большие партии», - заявил он.

С.Тигипко отметил, что решение об объединении «Сильной Украины» с Партией регионов было принято для того, чтобы совместными усилиями изменить жизнь людей к лучшему.

«Мы могли просидеть в оппозиции и критиковать власть. Это право выбора каждого - кто хочет, пусть идет в оппозицию, а кто не хочет - идет во власть и делает конкретные дела», - подчеркнул он.

С.Тигипко добавил, что на сегодняшний день почти все руководители областных организаций «Сильной Украины» стали членами Партии регионов и работают в областных администрациях.

Он также заявил, что реформы всех сфер жизни в Украине нельзя прекращать, поскольку они являются залогом конкурентоспособности страны и главным условием повышения уровня благосостояния граждан.

По словам С.Тигипко, реформы дают результаты. «То, что мы сделали в пенсионной системе, - это серьезные и важные шаги, эффективность которых признают даже те, кто сегодня критикует Украину», - сказал вице-премьер, добавив, что реформа пенсионной системы позволила уровнять бюджет Пенсионного фонда и не только стабильно выплачивать пенсии, но и повысить их в среднем до 1400 грн.