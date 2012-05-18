Янукович обо всем знает
21:56, 18 мая 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович заверяет, что его никто не ограничивает в получении какой-либо информации.
Янукович запретил что-либо скрывать от него
Об этом он сказал на встрече с журналистами в Донецке, запись которой транслировал Первый национальный канал в пятницу.
«От меня никто ничего не прячет и не скрывает – это запрещено. Я все читаю», - в частности, сказал Глава государства.
Также по словам В.Януковича, иногда ему приносят диски с записями, которые он слушает, и услышанное не всегда бывает ему приятным и даже доводит его до бессонницы.
«И думаешь: откуда такая злость берется, такая ненависть?», - спросил Президент.
При этом В.Янукович отметил, что сам ни на кого зла не держит и молит Бога, чтобы по отношению к другим людям такого не звучало.
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