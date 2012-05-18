Тюремщики говорят, что Иващенко в лечении за пределами СИЗО не нуждается

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ГПтС относительно медицинского осмотра В.Иващенко.

«14 мая пресс-служба ГПтС Украины информировала СМИ и общественность, что В.Иващенко в очередной раз по его просьбе был проведен комиссионный медицинский осмотр. Об этом шла речь на официальном сайте ведомства. Напоминаем, в состав медицинской комиссии, которая осматривала В.Иващенко, были привлечены врачи ГПтС, а также специалисты в области неврологии от киевских городских клинических больниц №9 и №18 (которые и ранее уже его обследовали). По результатам комиссионного обследования предыдущие диагнозы В.Иващенко были подтверждены. Общее состояние больного врачами было признано удовлетворительным. Специализированного стационарного лечения за пределами СИЗО, по заключению медиков, он не требует. Осужденному откорректировано дальнейшее медикаментозное лечение и назначена лечебная физкультура», - сказано в сообщении.

При этом в ГПтС отметили, что «жалобы от В.Иващенко в адрес руководства учреждения не поступали».

Кроме того, пресс-служба ведомства информирует, что В.Иващенко во время содержания в следственном изоляторе осматривался комиссиями Минздрава Украины и ведущими врачами 11 раз (из них 1 раз отказался (11.04.2012). В учреждения Минздрава на обследование В.Иващенко вывозили трижды, на лечение в учреждения здравоохранения Министерства обороны - четыре раза.

Также ГПтС отмечает, что администрация Киевского СИЗО рассмотрела обращение В.Иващенко относительно предоставления разрешения на проведение консультации врачом-неврологом Сергеем Бубновским, гражданином Российской Федерации, и сообщила, что вопрос привлечения специалиста будет решен после получения администрацией Киевского СИЗО от С.Бубновского ряда документов, в частности, лицензии Минздрава Украины на право заниматься врачебной деятельностью на территории Украины, как это предусмотрено законодательством Украины.

Кроме того, В.Иващенко получил разрешение от руководства СИЗО на проведение консультации еще двумя украинскими врачами-неврологами, которых он сам выбрал. Консультация будет проводиться в согласованное время при участии медицинского персонала Киевского СИЗО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 мая адвокат В.Иващенко Борис Нечипоренко заявил, что руководство СИЗО уже больше недели отказывается допустить к В.Иващенко врачей-невропатологов.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны “Феодосийский судомеханический завод".

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

12 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева осудил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы.