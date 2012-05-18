«Некрасивые» студентки придут на свидание с Табачником

Об этом "Украинской правде" сообщили организаторы.

Девушки, которые учатся или закончили магистратуру или аспирантуру возьмут свои дипломы, наденут лучшие платья и придут к министру Дмитрию Табачнику "на свидание".

"Я закончила магистратуру юридического факультета КНУ им. Шевченко с красным дипломом. После откровения министра образования всерьез задумалась: как мне теперь с этим жить? Пойду с подругами в понедельник на смотрины - пусть Табачник нам в глаза скажет, что мы уродливые", - сообщила одна из организаторов Александра Матвийчук.

Как известно, 17 мая Табачник заявил, что в магистратуре и аспирантуре учатся не очень красивые девушки:

"Думаю, что я не открою Америки, и даже не повторю подвиг Миклухо-Маклая, если скажу, что лучше учатся в университете, магистрате, в аспирантуре девушки, ну скажем, с менее яркой, менее привлекательной, с менее какой-то такой модельной внешностью", - сказал министр.