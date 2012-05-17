Табачник пофилософствовал о красоте студенток и их уме

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал журналистам, комментируя результаты одного из исследований, которым было зафиксировано, что многие девушки, которые учатся в высших учебных заведениях, считают, что внешний вид для них важнее, чем образование.

«Это не связано с качеством образования, это связано с тем, что Украина – родина самых красивых, наиболее красивых девушек. И если девушки по своему мировосприятию внешность ставят на первое место, это значит, что у них достаточно высокая уверенность в себе, высокая самооценка», - сказал Д.Табачник.

Он отметил, что рейтингов и исследований в Украине очень много, и согласно другому исследованию, 50% брачных пар в Украине не считают свой союз гармоничным. «Это мировосприятие. Думаю, что я не открою Америки, и даже не повторю подвиг Миклухо-Маклая, если скажу, что лучше учатся в университете, магистрате, в аспирантуре девушки, ну скажем, с менее яркой, менее привлекательной, с менее какой-то такой модельной внешностью. Это мировосприятие. Когда-то была красивая песня, которая звучала приблизительно так: не могут все на свете быть красивыми, а счастье почему-то нужно всем», - сказал Д.Табачник.

В то же время на уточняющее замечание, что, возможно, эту ситуацию можно изменить, проводя разъяснительную работу еще в школе, Д.Табачник отметил: «Чем меньше государство будет формировать мировосприятие, тем более свободными у нас будут люди. Я думаю, что не нужны, и Конституция это запрещает, единая идеология, единые подходы. Если у кого-то кривое восприятие мира, или скажем, не правильное, думаю, что жизнь ему должна помочь, а не государство. Достаточно патернализма. Не государство должно, а каждый человек для себя должен осознать себя самодостаточным».