Табачник пофилософствовал о красоте студенток и их уме
Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник не связывает с качеством образования в Украине то, что студентки считают свою внешность важнее учебы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал журналистам, комментируя результаты одного из исследований, которым было зафиксировано, что многие девушки, которые учатся в высших учебных заведениях, считают, что внешний вид для них важнее, чем образование.
«Это не связано с качеством образования, это связано с тем, что Украина – родина самых красивых, наиболее красивых девушек. И если девушки по своему мировосприятию внешность ставят на первое место, это значит, что у них достаточно высокая уверенность в себе, высокая самооценка», - сказал Д.Табачник.
Он отметил, что рейтингов и исследований в Украине очень много, и согласно другому исследованию, 50% брачных пар в Украине не считают свой союз гармоничным. «Это мировосприятие. Думаю, что я не открою Америки, и даже не повторю подвиг Миклухо-Маклая, если скажу, что лучше учатся в университете, магистрате, в аспирантуре девушки, ну скажем, с менее яркой, менее привлекательной, с менее какой-то такой модельной внешностью. Это мировосприятие. Когда-то была красивая песня, которая звучала приблизительно так: не могут все на свете быть красивыми, а счастье почему-то нужно всем», - сказал Д.Табачник.
В то же время на уточняющее замечание, что, возможно, эту ситуацию можно изменить, проводя разъяснительную работу еще в школе, Д.Табачник отметил: «Чем меньше государство будет формировать мировосприятие, тем более свободными у нас будут люди. Я думаю, что не нужны, и Конституция это запрещает, единая идеология, единые подходы. Если у кого-то кривое восприятие мира, или скажем, не правильное, думаю, что жизнь ему должна помочь, а не государство. Достаточно патернализма. Не государство должно, а каждый человек для себя должен осознать себя самодостаточным».