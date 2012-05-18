Завтра Тимошенко посетит высокий гость

Об этом сообщает сайт Ю.Тимошенко.

"В субботу я буду иметь встречу с Юлией Тимошенко", - сказал сегодня Я.Протасевич после встречи с заместителями председателя партии "Батькивщина" Александром Турчиновым и Григорием Немырей.

Вице-президент Европарламента выразил обеспокоенность в отношении дел Ю.Тимошенко и членов ее правительства. "Сейчас я вижу отсутствие желания найти политическое решение этих проблем, которые отдаляют Украину от Европейского Союза", - отметил он.

Я.Протасевич сообщил, что в начале следующей недели в Европарламенте состоятся политические консультации относительно принятия резолюции по Украине.

"Мы готовим проект резолюции по Украине. В понедельник-вторник в Европейском парламенте состоятся консультации по этому вопросу", - отметил он.