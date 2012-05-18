Генпрокуратура будет просить суд дождаться Тимошенко

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры со ссылкой на представителя группы государственных обвинителей Виктора Лобача.

По его словам, прокуроры заявят ходатайство о перенесении в связи с тем, что подсудимая Ю.Тимошенко находится в харьковской больнице, где проходит реабилитационный курс процедур.

«На основании заключения медицинской комиссии по обследованию Ю.Тимошенко, в котором врачи не рекомендуют подсудимой прерывать процесс реабилитации, а соответственно и не рекомендуют транспортировать ее в зал судебного заседания, сторона государственного обвинения планирует обратиться к суду с просьбой перенести слушание по делу», - сказал В.Лобач.

Он добавил, что, в соответствии с нормами действующего законодательства, а также согласно практике Европейского суда, подсудимая имеет право на защиту своих интересов в суде, и прокуроры обязаны соблюдать права подсудимых. Кроме того, участие Ю.Тимошенко в судебном заседании является обязательным.

«Учитывая это и рекомендации, о которых я сказал, мы будем хлопотать о переносе», - отметил В.Лобач.