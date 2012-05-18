Кравчук был бы рад Медведчуку
13:59, 18 мая 2012Политика
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Первый Президент Украины, председатель Конституционной Ассамблеи Леонид Кравчук считает, что опыт Виктора Медведчука был бы полезным при разработке новой редакции Основного Закона.
|Кравчук хочет, чтобы Кравчук поделился опытом
«Если Виктор Медведчук захочет прийти на «круглый стол» или на обсуждение, он сможет это сделать, и ему будут предоставлены все возможности… Его опыт был бы полезным, но это все зависит от Виктора Медведчука», - сказал Л.Кравчук.
Как известно, В.Медведчука называли автором Конституционной реформы 2004 года.
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