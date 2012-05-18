Кравчук был бы рад Медведчуку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.Кравчук заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Если Виктор Медведчук захочет прийти на «круглый стол» или на обсуждение, он сможет это сделать, и ему будут предоставлены все возможности… Его опыт был бы полезным, но это все зависит от Виктора Медведчука», - сказал Л.Кравчук.

Как известно, В.Медведчука называли автором Конституционной реформы 2004 года.