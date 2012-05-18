Кравчук был бы рад Медведчуку

13:59, 18 мая 2012
Политика
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Первый Президент Украины, председатель Конституционной Ассамблеи Леонид Кравчук считает, что опыт Виктора Медведчука был бы полезным при разработке новой редакции Основного Закона.  

Леонід Кравчук
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.Кравчук заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Если Виктор Медведчук захочет прийти на «круглый стол» или на обсуждение, он сможет это сделать, и ему будут предоставлены все возможности… Его опыт был бы полезным, но это все зависит от Виктора Медведчука», - сказал Л.Кравчук.

Как известно, В.Медведчука называли автором Конституционной реформы 2004 года.

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