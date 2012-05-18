Кравчук сомневается в реванше оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«У меня нет такой уверенной позиции в том, что оппозиционные силы могут взять реванш. Но если возьмут, то эти оппозиционные силы, я убежден, не будут или не могут быть врагами украинского народа. Если они действительно опытные и будут выполнять те основополагающие вещи, которые они сегодня провозглашают, то те изменения, которые будут касаться Конституции, не будут в конфронтации с сегодняшними их заявлениями», - сказал Л.Кравчук.

По его словам, если представители оппозиции действительно будут руководствоваться интересами украинского народа, демократическими принципами, европейскими и мировыми ценностями, они должны посмотреть сначала на характер тех изменений в Конституцию, которые будут предложены Конституционной Ассамблеей.