Объединение украинцев России ликвидировали

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ из зала суда, соответствующее решение огласил судья Верховного суда России Николай Ромененков.

«Выслушав объяснения представителей Минюста и Объединения украинцев России, исследовав материалы дела, выслушав судебные дебаты, Верховный суд РФ решил: заявление Министерства юстиции РФ удовлетворить, ликвидировать общероссийскую общественную организацию «Объединение украинцев России», исключив ее из Единого государственного реестра юридических лиц», - сказал Н.Ромененков.

Заседание суда проходило в открытом режиме. В соответствии с постановлением стороны могут обжаловать решение в течение месяца. Мотивированное решение будет направлено сторонам по почте в установленные сроки.

В то же время, адвокат ОУР Алим Жгулёв отметил, что во время заседания Верховного суда РФ никаких новых доказательств вины ОУР Минюст РФ не предоставил.

«Мы с решением не согласны и будем направлять апелляцию в установленные законом сроки», - заявил он.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы поддержал Министерство юстиции РФ по делу о ликвидации Объединения украинцев России.

По словам адвоката ОУР А.Жгулёва, Минюст РФ обвиняет экс-сопредседателя ОУР Валерия Семененко в том, что он в период временного прекращения деятельности организации выступал в российских СМИ якобы от имени ОУР. Это и стало поводом для ликвидации организации.

27 января 2010 года решением Верховного суда РФ была окончательно ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России (ФНКА УР), которая существовала с 27 марта 1998 года. Иск Минюста РФ базировался на жалобе активиста фонда «Родина» Журавлёва, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».

29 февраля 2012 года для предупреждения создания неизвестными лицами новой ФНКА УР в Москве прошел учредительный съезд по созданию Федеральной украинской национально-культурной автономии (ФУНКА), которая должна заменить ФНКА УР.