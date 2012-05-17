В Украине хотят вдвое уменьшить количество прокуроров
Новой редакцией закона Украины «О прокуратуре» предусмотрено вдвое сократить количество прокуроров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на международной конференции по реформированию прокуратуры в Украине сообщил председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко, говоря об основных положениях законопроекта «О прокуратуре», который готовила рабочая группа Национальной комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права.
Он заметил, что законопроектом предусмотрено сформировать новую структуру органов прокуратуры, включающую Генеральную прокуратуру, региональные и окружные прокуратуры.
В соответствии с этой структурой, предлагается более чем вдвое уменьшить количество прокуроров – до 5 тысяч лиц.
Также, как заметил И.Колиушко, рабочая группа пришла к выводу, что прокуратуру необходимо приблизить к судебной ветви власти.