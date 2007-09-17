Гриценко: в европейском правительстве не может быть места для генералов

Правительство направило в Секретариат Президента Украины проект указа Президента, в котором предусмотрено, что должность вице-премьера может занимать генерал армии. Об этом сегодня журналистам сообщил министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Наконец был передан из правительства в Секретариат Президента проект Указа Президента, который определяет перечень тех гражданских должностей за пределами Вооруженных сил и других силовых структур, которые могут занимать военные», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в проекте документа предусмотрено, что генерал армии Украины может занимать должность вице-премьер-министра. А.ГРИЦЕНКО убежден, что в Украине как в европейском государстве Президент не согласится на то, чтобы в правительстве были должности генералов, и эта позиция должна быть изъята из проекта указа.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября министр обороны А.ГРИЦЕНКО заявил, что предложит Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО уволить вице-премьер-министра Украины, генерала армии Александра КУЗЬМУКА из рядов Вооруженных Сил Украины.

Он подчеркнул, что А.КУЗЬМУК, оставаясь генералом ВСУ, вместе с политической силой, в которую он входит, выступает за лишение Президента полномочий Верховного Главнокомандующего, подвергает сомнению выполнение решений главы государства и голосует за такие решения правительства, которые противоречат решениям Президента.

«Я считаю, что было бы честно подать рапорт об увольнении из рядов ВСУ, и дальше действовать как политик. Если генерал продолжает служить в рядах ВС, то он должен выполнять решения Верховного Главнокомандующего», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Кроме того, А.ГРИЦЕНКО сказал, что А.КУЗЬМУК назначен на должность вице-премьера незаконно, поскольку является военнослужащим. Он также отметил, что ни на момент назначения, ни до настоящего времени должность вице-премьер-министра Украины не определена Президентом.