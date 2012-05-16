Тюремщики объяснили, почему не пустили канадцев к Тимошенко

В Качановской исправительной колонии и Управлении Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области не было разрешения на встречу канадских парламентариев с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко в ЦКБ «Укрзализницы» в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в харьковской больнице заявил заместитель начальника Управления государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Андрей Лапинский.

«Сегодня около 14.00 в больницу приезжали представители правительства Канады. У меня есть информация, что они обратились в Министерство иностранных дел, но на сегодняшний день ни в Качановской исправительной колонии, ни в территориальном областном управлении никакого разрешения на ее посещение не было», - заявил А.Лапинский.

Он также сказал, что на это время была запланирована встреча Ю.Тимошенко с представителями Парламентской Ассамблеи Совета Европы. «Два таких мероприятия, как вы понимаете, одновременно провести нельзя», - сказал А.Лапинский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 мая, 7 членам канадского парламента отказали во встрече с Ю.Тимошенко в харьковской больнице.

По словам одного из делегатов Боба Деккерта, несмотря на обращение к властям, им отказали во встрече с лидером оппозиции.

По словам канадского парламентария, он уже пытался встретиться с Ю.Тимошенко в марте, но и тогда получил отказ.

Как сообщил Б.Деккерт, все парламентарии являются членами Комитета иностранных дел и международного сотрудничества.

«Госпожа Тимошенко является символом демократического движения в Украине, символом для всего мира. Я хочу заверить, что мы следим за всеми нарушениями демократии и всеми, кто преследуется сегодня в Украине», - заявил Б.Деккерт.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что не предоставляют разрешений на посещение иностранцами экс-премьер-министра Ю.Тимошенко.

«Решение принимается на уровне пенитенциарной службы», - заявил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

В свою очередь в ГПтСУ разъясняли, что встречи иностранных парламентариев с Ю.Тимошенко могут проходить только по согласованию с Министерством иностранных дел.