Канадских парламентариев не пустили к Тимошенко
Семи членам канадского парламента отказали во встрече с Юлией Тимошенко в харьковской больнице.
|К Тимошенко не пустили гостей
По словам канадского парламентария, он уже пытался встретиться с Ю.Тимошенко в марте, но и тогда получил отказ.
Как сообщил Б.Деккерт, все парламентарии являются членами Комитета иностранных дел и международного сотрудничества.
«Последние несколько недель мы тщательным образом изучаем политическую и экономическую ситуацию в Украине, чтобы отчитаться для комитета парламента, по результатам которого будет определено дальнейшее сотрудничество Украины и Канады», - заявил он.
Б.Деккерт также отметил, что Канада обеспокоена открытием дел и заключением Ю.Тимошенко, Юрия Луценко, Валерия Иващенко и других оппозиционеров.
«Мы считаем, что эти заключения не служат демократии в Украине. Мы обратимся к правительству Украины, чтобы Юлия Тимошенко получила медицинскую помощь, которую она требует, и была освобождена из заключения», - подчеркнул канадский парламентарий.
«Госпожа Тимошенко является символом демократического движения в Украине, символом для всего мира. Я хочу заверить, что мы обеспокоены всеми нарушениями демократии и всеми, кто преследуется сегодня в Украине», - заявил Б.Деккерт.