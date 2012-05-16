Канадских парламентариев не пустили к Тимошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», по словам одного из делегатов Боба Деккерта, несмотря на обращения к власти им отказали во встрече с лидером оппозиции.

По словам канадского парламентария, он уже пытался встретиться с Ю.Тимошенко в марте, но и тогда получил отказ.

Как сообщил Б.Деккерт, все парламентарии являются членами Комитета иностранных дел и международного сотрудничества.

«Последние несколько недель мы тщательным образом изучаем политическую и экономическую ситуацию в Украине, чтобы отчитаться для комитета парламента, по результатам которого будет определено дальнейшее сотрудничество Украины и Канады», - заявил он.

Б.Деккерт также отметил, что Канада обеспокоена открытием дел и заключением Ю.Тимошенко, Юрия Луценко, Валерия Иващенко и других оппозиционеров.

«Мы считаем, что эти заключения не служат демократии в Украине. Мы обратимся к правительству Украины, чтобы Юлия Тимошенко получила медицинскую помощь, которую она требует, и была освобождена из заключения», - подчеркнул канадский парламентарий.

«Госпожа Тимошенко является символом демократического движения в Украине, символом для всего мира. Я хочу заверить, что мы обеспокоены всеми нарушениями демократии и всеми, кто преследуется сегодня в Украине», - заявил Б.Деккерт.