ВР не захотела даже рассматривать амнистию Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, за предложение о внесении данного законопроекта, предложенного депутатом от НУ-НС Арсением Яценюком, проголосовало всего 142 народных депутата из 417 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается применить в соответствии с условиями, определенными Законом «О применении амнистии в Украине», амнистию в отношении индивидуально не определенной, но четко очерченной по формальным признакам категории лиц.

Предусматривается объявить амнистию и распространить ее действие в первую очередь на наиболее незащищенные и социально уязвимые категории осужденных, в частности на несовершеннолетних, беременных, лиц преклонных лет, инвалидов и т.п.

Проектом предусматривается уменьшение перечня преступлений, совершение которых делает невозможным применение амнистии.

Кроме того, заключительными положениями проекта предусматривается внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины и Закон «О применении амнистии в Украине». Необходимость указанных изменений обусловлена необходимостью устранить нарушения требований статьи 22 Конституции Украины, допущенных в процессе внесения изменений в указанные законы в 2011 году.

Реализация предложенных изменений позволит признать лиц, которые будут освобождены на основании акта амнистии, как не имеющих судимости. Как следствие, такие лица будут владеть полным объемом прав и полномочий, в том числе правом быть выдвинутым кандидатом в народные депутаты и быть избранным по результатам очередных выборов народных депутатов, которые состоятся 28 октября 2012 года.

Таким образом, предлагалось распространить действие закона об амнистии в 2012 году на лиц, осужденных по статьям 191, 365 Уголовного кодекса Украины, по которым, в том числе осуждены Ю.Тимошенко и Ю.Луценко.