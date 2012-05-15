Магера говорит оппозиции, что позу следовало занимать в ноябре

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя ЦИК Андрей Магера заявил в комментарии журналистам.

"Парламент должен принять изменения в закон, и все должны убедиться в том, что это исключительно технические изменения, а не какие-либо другие моменты. А сейчас принимать позу святых и говорить: вот, мы ничего не будем делать. Об этом нужно было говорить в ноябре", - сказал А.Магера.

«Заявляю о том, что разочарует тех, кто ищет какую-то политическую составляющую или какие-то политические моменты. Законопроект имеет исключительно технический характер и должен устранить пробелы, в частности, вызванные некачественной подготовкой в свое время Верховной Радой», - сказал он.

А.Магера отметил, что ЦИК своими постановлениями будет регулировать отдельные технические моменты, вызванные несовершенством некоторых норм закона о выборах, если парламент не внесет изменения в закон.

В то же время, по его словам, в Центризбиркоме понимают, что в такой ситуации «кто-то может обратиться в суд и обжаловать постановления ЦИК с точки зрения незаконности».

Как сообщал УНИАН, 8 мая Центральная избирательная комиссия одобрила предложения к Закону «О выборах народных депутатов Украины».

По словам докладчика по этому вопросу, заместителя председателя комиссии А.Магеры, «изменения никоим образом не касаются каких-либо политических моментов закона».

14 мая председатель Верховной Рады Владимир Литвин сказал, что считает необходимым внести «технические изменения» в закон о выборах.

В свою очередь, заместитель председателя Верховной Рады, один из лидеров партии «Батькивщина» Николай Томенко заявил, что оппозиция считает недопустимым внесение любых изменений в закон о выборах народных депутатов.

«Оппозиция не допустит внесения изменений в закон о выборах, поскольку мы проинформированы, что за этими техническими изменениями планируется отменить ключевую норму – норму о пятилетнем хранении избирательной документации и уголовной ответственности за попытку досрочно уничтожить избирательную документацию», - заявил Н.Томенко.