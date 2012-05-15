Янукович предложил Путину «вместе стать сильнее»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Янукович сказал перед началом двухсторонней встречи с В.Путиным.

«Мы приехали небольшой командой пожелать вам успехов, и не только в наших двухсторонних отношениях. Мы желаем, чтобы вы усилили в прямом и переносном смысле слова Россию, и у вас все получилось. Мы поздравляем вас со вступлением в должность», - сказал В.Янукович.

Он подчеркнул, что украинская сторона возлагает большие надежды на совместную работу с Россией в Восточной Европе и в Азии, а также на то, что Россия предложит свое видение такого сотрудничества, «чтобы мы вместе стали сильнее».

В свою очередь, В.Путин напомнил, что страны СНГ подписали соглашение о создании зоны свободной торговли, и им необходимо двигаться в направлении ратификации этого документа.