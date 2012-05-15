Янукович предложил Путину «вместе стать сильнее»
Президент Украины Виктор Янукович пожелал Владимиру Путину усилить Россию за время его президентства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Янукович сказал перед началом двухсторонней встречи с В.Путиным.
«Мы приехали небольшой командой пожелать вам успехов, и не только в наших двухсторонних отношениях. Мы желаем, чтобы вы усилили в прямом и переносном смысле слова Россию, и у вас все получилось. Мы поздравляем вас со вступлением в должность», - сказал В.Янукович.
Он подчеркнул, что украинская сторона возлагает большие надежды на совместную работу с Россией в Восточной Европе и в Азии, а также на то, что Россия предложит свое видение такого сотрудничества, «чтобы мы вместе стали сильнее».
В свою очередь, В.Путин напомнил, что страны СНГ подписали соглашение о создании зоны свободной торговли, и им необходимо двигаться в направлении ратификации этого документа.