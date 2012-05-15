Минздрав: Тимошенко отказалась от процедур

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Харьковской больницей сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Украины Александр Толстанов.

«Было позитивное улучшение. Увеличение объема питания и улучшение самочувствия, но, к сожалению, это было зафиксировано немецким врачом, я вам это передаю, поскольку он передал мне, о том, что Юлия Владимировна отказалась от выполнения процедур», - сказал А.Толстанов.

Он отметил, что в соответствии с распорядком дня в течение дня к Ю.Тимошенко заходили медицинские работники и еще раз предлагали ей проведение медицинских процедур.

По словам заместителя министра, Ю.Тимошенко и вторично отказалась от медицинских процедур.

«Это было, безусловно, заактировано», - отметил он.

По словам А.Толстанова, Ю.Тимошенко мотивировала свой отказ тем, что в СМИ был обнародован список процедур, который получает экс-премьер.

Дочь Ю.Тимошенко Евгения, которая присутствовала на брифинге, заявила, что в СМИ незаконно были опубликованы конфиденциальные данные о ее матери.

А.Толстанов опроверг, что работники Минздрава обнародовали какую-либо конфиденциальную информацию.