Минздрав: Тимошенко отказалась от процедур

15:26, 15 мая 2012
Политика
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Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая проходит лечение в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, отказалась от медицинских процедур.

Тимошенко не понравился

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Харьковской больницей сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Украины Александр Толстанов.

«Было позитивное улучшение. Увеличение объема питания и улучшение самочувствия, но, к сожалению, это было зафиксировано немецким врачом, я вам это передаю, поскольку он передал мне, о том, что Юлия Владимировна отказалась от выполнения процедур», - сказал А.Толстанов.

Он отметил, что в соответствии с распорядком дня в течение дня к Ю.Тимошенко заходили медицинские работники и еще раз предлагали ей проведение медицинских процедур.

По словам заместителя министра, Ю.Тимошенко и вторично отказалась от медицинских процедур.

«Это было, безусловно, заактировано», - отметил он.

По словам А.Толстанова, Ю.Тимошенко мотивировала свой отказ тем, что в СМИ был обнародован список процедур, который получает экс-премьер.

Дочь Ю.Тимошенко Евгения, которая присутствовала на брифинге, заявила, что в СМИ незаконно были опубликованы конфиденциальные данные о ее матери.

А.Толстанов опроверг, что работники Минздрава обнародовали какую-либо конфиденциальную информацию.

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