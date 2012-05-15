В ГПУ заявляют, что у защиты Тимошенко нет оснований обращаться в Евросуд

Перенесение слушания дела экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел на 26 июня не является окончательным решением кассационного производства, поэтому заявление защитника по делу Сергея Власенко о том, что защита будет считать перенесение слушания окончательным решением и подаст дело в Европейский суд по правам человека, является безосновательным.

Такую позицию выразила заместитель начальника управления участия прокуроров в кассационном пересмотре уголовных дел Генеральной прокуратуры Украины Оксана Дрогобицкая, сообщает Отдел связей со средствами массовой информации ГПУ.

«Юридически для этого нет никаких оснований, потому что кассационное производство продолжается», - отметила О.Дрогобицкая.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 мая, в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел слушание «газового дела» Ю.Тимошенко по существу не состоялось, поскольку суд удовлетворил ходатайство представителей прокуратуры о его переносе в связи с отсутствием на заседании самой Ю.Тимошенко.

По словам защитника Ю.Тимошенко С.Власенко, каких-либо законных оснований для принятия судом такого решения не было. Он отметил, что, несмотря на аргументы прокуратуры о том, что по решению Конституционного Суда подсудимый имеет право присутствовать на заседаниях суда какой-либо инстанции, которые принял во внимание суд, сама Ю.Тимошенко, наоборот, обратилась в суд с письменным заявлением, в котором просила слушать дело в ее отсутствие.

С.Власенко заявил, что адвокаты Ю.Тимошенко намерены обжаловать приговор Печерского районного суда Киева своей подзащитной по «газовому делу» в Европейском суде по правам человека, не ожидая на решение суда кассационной инстанции. По его словам, Высший специализированный суд Украины пытается затянуть рассмотрение кассационной жалобы.

«Сегодняшнее заседание (суда) мы считаем окончательным решением и идем в Европейский суд по правам человека», - в частности, сказал С.Власенко, комментируя решение о переносе рассмотрения кассационной жалобы.

С.Власенко отметил, что теперь защита Ю.Тимошенко будет обжаловать в ЕСПЧ весь приговор по «газовому делу». Он добавил, что жалобу в ЕСПЧ планируется направить в ближайшее время.