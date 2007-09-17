Луценко прогнозирует новые выборы через два года
10:03, 17 сентября 2007Политика
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Основные задания ВР по мнению лидера НУ-НС
«ВР шестого созыва проработает не больше двух лет. Новые выборы к ВР состоятся одновременно с президентскими или сразу после них”, - сказал лидер Блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Юрий Луценко под время телемоста на телеканале “1+1”.
По мнению Луценко, основными заданиями ВР шестого созыва должна стать очистка парламента от изменников, принятие новой Конституции, нового избирательного закона, радикальное изменение налогового кодекса и комплекса антикриминальных законов.
Луценко также отметил, что политики не должны писать Конституцию. “Ее должны писать специалисты. Только тогда будет баланс всех ветвей власти и всех политических интересов”, - сказал он.
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