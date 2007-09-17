Луценко прогнозирует новые выборы через два года

«ВР шестого созыва проработает не больше двух лет. Новые выборы к ВР состоятся одновременно с президентскими или сразу после них”, - сказал лидер Блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Юрий Луценко под время телемоста на телеканале “1+1”.

По мнению Луценко, основными заданиями ВР шестого созыва должна стать очистка парламента от изменников, принятие новой Конституции, нового избирательного закона, радикальное изменение налогового кодекса и комплекса антикриминальных законов.

Луценко также отметил, что политики не должны писать Конституцию. “Ее должны писать специалисты. Только тогда будет баланс всех ветвей власти и всех политических интересов”, - сказал он.

Пресс-служба НУ-НС